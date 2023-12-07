День открытых дверей — важнейшее мероприятие для абитуриентов и их родителей, которое позволяет поближе познакомиться с колледжем им. Маршала Чуйкова и его жизнью, выбрать программу обучения, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам поступления.

Также программа мероприятий предусматривает презентацию специальностей и направлений подготовки, индивидуальные консультации по вопросам поступления.