Техник-спасатель
- На базе 9 классов 3г. 10 мес.
- На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Техник
- На базе 9 классов 3г. 10 мес.
- На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Юрист
- На базе 9 классов 2г. 10 мес.
- На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Юрист
- На базе 9 классов 3г. 7 мес.
- На базе 11 классов 2г. 7 мес.
Специалист по судебному администрированию
- На базе 9 классов 2г. 10 мес.
- На базе 11 классов 1г. 10 мес.
- На базе 9 классов 3г. 10 мес.
- На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Бухгалтер
- На базе 9 классов 2г. 10 мес.
- На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Менеджер по продажам
- На базе 9 классов 2г. 10 мес.
- На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Специалист по судебному администрированию
- На базе 9 классов 2г. 10 мес.
- На базе 11 классов 1г. 10 мес.
- На базе 9 классов 3г. 10 мес.
- На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Оператор (пилот) беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
Объем программы: 144 академ. часа
Инструктор по оказанию первой медицинской помощи
Объем программы: 72 академ. часа
В помощь нашим абитуриентам в Колледже работает факультет предметной подготовки – подготовительного отделения.
Преподаватели подготовительных курсов для поступления в колледж в Москве ведут основательное обучение школьников русскому языку, математике, иностранному языку, физической культуре и спорту. Проведётся подготовка абитуриентов к ОГЭ, ЕГЭ, а так же поступлению в ВУЗ.
День открытых дверей — важнейшее мероприятие для абитуриентов и их родителей, которое позволяет поближе познакомиться с колледжем им. Маршала Чуйкова и его жизнью, выбрать программу обучения, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам поступления.
Также программа мероприятий предусматривает презентацию специальностей и направлений подготовки, индивидуальные консультации по вопросам поступления.
Приемная кампания 2023-2024 год:
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- Правила приёма для поступающих
- Правила приема на 2023/2024 уч. год
- Приказ о стоимости образовательных услуг на 2023-2024 год
В КОЛЛЕДЖЕ ОГРАНИЧЕНО!