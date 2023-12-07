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Сведения об образовательной организации
8 (495) 21 21 061

Направления обучения
Полезное
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
МАРШАЛА В.И. ЧУЙКОВА
Более 20 лет гарантируем качественное образование всем выпускникам
Сведения об образовательной организации
8 (495) 21 21 061
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Колледж МЧС
Колледж МЧС специализируется на подготовке специалистов в области чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Здесь студенты получат теоретические знания и практические навыки для работы в МЧС, службе спасения и пожарной охране. Обучение в колледже МЧС позволит получить квалификацию для работы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для профессиональной работы в области пожарной безопасности.
20.02.02
Защита в чрезвычайных ситуациях
Квалификация:
Техник-спасатель
Продолжительность обучения:
  • На базе 9 классов 3г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Очная
20.02.04
Пожарная безопасность
Квалификация:
Техник
Продолжительность обучения:
  • На базе 9 классов 3г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Очная
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Колледж Полиции
Колледж полиции предоставляет студентам возможность получить высококачественное образование в области правоохранительной деятельности. Программа обучения включает в себя знания и навыки, необходимые для работы в полиции, включая правовые аспекты, тактику и технику полицейской работы, а также практическую подготовку на полигоне и в реальных ситуациях. Студенты также имеют возможность проводить стажировку в полицейских отделах и получить опыт работы в полицейской службе.
40.02.02
Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
Юрист
Продолжительность обучения:
  • На базе 9 классов 2г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Очная
Заочная
40.02.02
Правоохранительная деятельность
Квалификация:
Юрист
Продолжительность обучения:
  • На базе 9 классов 3г. 7 мес.
  • На базе 11 классов 2г. 7 мес.
Очная
40.02.03
Право и судебное администрирование
Квалификация:
Специалист по судебному администрированию
Продолжительность обучения (очная форма):
  • На базе 9 классов 2г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Продолжительность обучения (очно-заочная форма):
  • На базе 9 классов 3г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Очная
Очно-заочная
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Колледж Экономики
Колледж экономики предлагает студентам глубокое понимание экономических процессов, финансов и управления. Студентам предоставляются возможности практического опыта и развития профессиональных навыков, а также доступ к высококвалифицированным преподавателям и современным учебным материалам. Обучение в колледже экономики подготавливает студентов к успешной карьере в области экономики, финансового анализа, управления и других смежных областях.
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация:
Бухгалтер
Продолжительность обучения:
  • На базе 9 классов 2г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Очная
38.02.04
Коммерция по отраслям
Квалификация:
Менеджер по продажам
Продолжительность обучения:
  • На базе 9 классов 2г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Очная
40.02.03
Право и судебное администрирование
Квалификация:
Специалист по судебному администрированию
Продолжительность обучения (очная форма):
  • На базе 9 классов 2г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 1г. 10 мес.
Продолжительность обучения (очно-заочная форма):
  • На базе 9 классов 3г. 10 мес.
  • На базе 11 классов 2г. 10 мес.
Очная
Очно-заочная
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Дополнительное профессиональное образование
Наша цель – обучать будущих профессионалов своего дела и настоящих защитников населения. Мы хотим привлечь внимание общественности и руководящих органов к необходимости такой профессии, как спасатель, распространению знаний о проблемах чрезвычайного характера, а также заинтересовать молодежь, которая в будущем сможет заниматься их решением.
Управление беспилотными летательными аппаратами
Квалификация:
Оператор (пилот) беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
Продолжительность обучения: 18 дней
Объем программы: 144 академ. часа
Очная
Оказание первой медицинской помощи
Квалификация:
Инструктор по оказанию первой медицинской помощи
Продолжительность обучения: 9дней
Объем программы: 72 академ. часа
Очная
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АБИТУРИЕНТАМ
подготовительное отделение
подготовительное отделение

В помощь нашим абитуриентам в Колледже работает факультет предметной подготовки – подготовительного отделения.

Преподаватели подготовительных курсов для поступления в колледж в Москве ведут основательное обучение школьников русскому языку, математике, иностранному языку, физической культуре и спорту. Проведётся подготовка абитуриентов к ОГЭ, ЕГЭ, а так же поступлению в ВУЗ.

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день открытых дверей
день открытых дверей

День открытых дверей — важнейшее мероприятие для абитуриентов и их родителей, которое позволяет поближе познакомиться с колледжем им. Маршала Чуйкова и его жизнью, выбрать программу обучения, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам поступления.

Также программа мероприятий предусматривает презентацию специальностей и направлений подготовки, индивидуальные консультации по вопросам поступления.

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приемная комиссия
приемная комиссия

Приемная кампания 2023-2024 год:

  • Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
  • Правила приёма для поступающих
  • Правила приема на 2023/2024 уч. год
  • Приказ о стоимости образовательных услуг на 2023-2024 год
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕДЖА
Альп-клуб «Олимп»
Альп-клуб «Олимп»
Подойдет любителям покорять вершины, так как здесь возрождаются традиции туризма, можно обучиться промальпинизму, скалолазанию, а также отправиться в поход или экспедицию и покорить Эверест.
Секция «Пожарно-прикладного спорта»
Секция «Пожарно-прикладного спорта»
Эта секция для активных ребят, любителей физической культуры с элементами специальной подготовки, потому что здесь проходят пожарные эстафеты, боевые развертывания, преодоления препятствий и много другое.
Всероссийский студенческий корпус спасателей
Всероссийский студенческий корпус спасателей
Подойдет для отважных и смелых ребят, которым прийдется по вкусу участвовать в предупреждении и ликвидации ЧС. Корпус осуществляет гражданское и патриотическое воспитание молодежи России; оказывает содействие Правительству в решении основных задач государственной молодежной политики.
Секция боевых искусств
Секция боевых искусств
Здесь точно понравится тем, кто увлекается боевыми искусствами, ведь здесь обучают боксу, кикбоксингу, вольной борьбе, греко- римской борьбе, армейскому рукопашному бою, ММА. И все это в свободное от учебы время абсолютно бесплатно с мастерами спорта и мастерами спорта международного класса.
Центр специальной подготовки «Витязь»
Центр специальной подготовки «Витязь»
Восхищаетесь работой спецназа? Здесь есть возможность пройти настоящую огневую, физическую, высотную, тактическую, медицинскую подготовку по нормативам спецназа. По окончании курсанты подвергаются испытаниям с прохождением специальной полосы препятствий. Для курсантов колледжа такая подготовка осуществляется бесплатно.
Форма под каждого студента
Форма под каждого студента
Инфолайн дает возможность пошить форму индивидуально под каждого абитуриента, ведь главное в форме, чтобы она удобно сидела и не мешала учебе!
Футбольный, баскетбольный, волейбольный клубы
Футбольный, баскетбольный, волейбольный клубы
Подойдёт активным ребятам, которые не представляют свою жизнь без спорта. Здесь может улучшить свои спортивные показатели и выступать за футбольный, волейбольный и баскетбольный клуб «Инфолайн».
Бассейн
Бассейн
Здесь понравится профессиональным пловцам, мастерам по прыжкам в воду и любителям поплескаться в тёплой водичке. Бассейн находится прямо напротив колледжа, имеет - 50м плавательный и 25м прыжковой; есть тренажёрный зал и зал для хореографии. Студентам колледжа «Инфолайн» предлагается хорошая скидка.
Творческая студия
Творческая студия
Эта студия для ярких и творческий студентов, которые любят блистать на сцене. Здесь можно обучиться вокальному и ораторским искусству, театральному мастерству и сценическому танцу, а также научиться играть на новом музыкальном инструменте. Коллектив выезжает на фестивали и мероприятия по всей России и завоевывает первые места.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
В КОЛЛЕДЖЕ ОГРАНИЧЕНО!
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО:


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